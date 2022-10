Beyond Good & Evil 2 er nå tidenes mest forsinkede spill

HQ

Selv om Ubisoft sannsynligvis angrer på at de avslørte Beyond Good & Evil 2 så tidlig, endrer det ikke det faktum at de offisielt avduket spillet under E3 2008. Det har gått over 14 år, og spillet er ikke i nærheten av å få en utgivelsesdato.

Derfor har det nå den tvilsomme æren av å være det mest forsinkede spillet noensinne. Brendan Sinclair har gjort regnestykket og kommet frem til at Duke Nukem Forever tidligere hadde den tittelen med 5156 dager fra spillet ble avslørt i 1997 til det faktisk ble utgitt i 2011.

For Beyond Good & Evil 2 er det 5234 dager fra den første traileren til han skrev innlegget forrige uke. Vi forventer at det fortsatt er veldig lenge til spillet faktisk er ute.