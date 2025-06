Beyond Good & Evil 2-utvikler om kreativitet og "å leve ut drømmen"

HQ

Nylig fikk vi sjansen til å sette oss ned med Fawzi Mesmar, spilldesigner og kreativ leder, som for tiden jobber med det ettertraktede Beyond Good & Evil 2. På Nordic Game Festival holdt Mesmar et foredrag om kreativitet, og vi bestemte oss for å snakke litt mer med ham om det.

Det kan være vanskelig å holde liv i kreativiteten i moderne spill, men Mesmar mener at den er avhengig av to grunnpilarer. "Kreativitet står på to ben", sier han. "Det er originalitet, som handler om å skape enestående eller statistisk sett usannsynlige ideer, å skape virkelig friske og nyskapende ideer, men det er også et ben som handler om verdi."

Mesmar forklarte også hvor viktig det er med tilbakemeldinger når man skaper noe, uansett om man jobber med et spill, en bok, en film eller noe helt annet. Sjekk ut hele det fyldige intervjuet med Mesmar nedenfor: