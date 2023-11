Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition annonsert

I går rapporterte vi om en stor lekkasje som avslørte Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. Hvor stor, spør du kanskje? Vel, ikke bare lekket tittelen med bilder og alle Achievements - selve spillet var til og med tilgjengelig for noen brukere.

HQ

Dette gjør det vanskelig å late som om spillet ikke eksisterer, så Ubisoft har nå bekreftet det på X. Dessverre vil det ikke bli utgitt denne måneden (ettersom det originale Beyond Good and Evil fylte 20 år for noen uker siden), og Ubisoft sier at de "gleder seg til å vise deg mer om denne spesialutgaven, flere nyheter kommer tidlig i 2024". Når det gjelder versjonen som noen allerede har lastet ned og spilt, hevder Ubisoft at den ikke var ferdig, og legger til at de "ønsker å forsikre samfunnet vårt om at denne versjonen ikke er en indikasjon på det endelige spillet".

Vi får også vite at Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition lanseringen er satt til tidlig i 2024, og Ubisoft sier endelig at de er "dedikert til å gjøre det til en opplevelse som virkelig hedrer arven fra originalen".