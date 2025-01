Beyond: Two Souls kan bli TV-serie

HQ

Beyond: Two Souls føyer seg inn i rekken av spill som får TV-filmatiseringer. Serien basert på Quantic Dream-tittelen fra 2013 er allerede i tidlig utvikling, med Elliot Pages Pageboy Productions i spissen for prosjektet.

Tilbake i 2013 spilte Page hovedrollen i spillet sammen med Willem Dafoe. Spillets historie følger en ung kvinne med overnaturlige evner. Det følger hennes reise når hun prøver å skape seg et normalt liv mens hun blir forfulgt av myndighetene og andre merkelige vesener.

"Å filme spillet var en av de mest utfordrende og tilfredsstillende skuespilleropplevelsene i karrieren min," sa Page til Deadline. "Historiens rike fortelling og emosjonelle dybde gir oss et fantastisk grunnlag. Vi ønsker å skape en unik visjon av karakterene og deres reiser som gir gjenklang hos fans og nykommere."

"Vi er veldig glade for å samarbeide med Elliot Page på dette prosjektet igjen", sier David Cage, regissør i Quantic Dream. "Jeg var imponert over skuespillerprestasjonen hans i spillet, og jeg kunne ikke tenke meg noen andre til å fortelle denne historien med samme lidenskap på et annet medium. Beyond: Two Souls er et veldig spesielt spill for millioner av spillere over hele verden som ble rørt av historien om Jodie og Aiden, og deres reise i livet og videre. Jeg vet at Elliot har alt talentet og instinktet som skal til for å gjøre det til noe helt unikt på TV."

Beyond: Two Souls ble opprinnelig vist på Tribeca Film Festival, der den ble hyllet for sin filmatiske tilnærming til videospill. Quantic Dream-titler er ofte kjent for sin filmatiske natur, og det høres derfor ut som en selvfølge å oversette en av dem til TV.