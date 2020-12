Beyond: Two Souls-skuespiller Elliot Page kommer ut som transperson

Du ser på Annonser

Skuespilleren som fødtes Ellen Page meddeler via sine kanaler i sosiale medier at han nå har byttet navn til Elliot Page, og har kommet ut som transperson og ønsker å omtales som han eller hen fra nå av. Page er kjent for sine roller i blant annet Juno, Inception og The Umbrella Academy - men er i spillverden mest kjent for hovedrollen i Beyond: Two Souls.

På Instagram skriver Elliot Page at han endelig erkjenner seg selv for hvem han er, og takker for all støtte han har fått igjennom denne prosessen.

Netflix har allerede oppdatert rollelistene i filmer og serier der Page medvirker med hans nye navn.