Big Little Lies' tredje sesong er under planlegging

Hvis du har ventet i spenning på et nytt eventyr med Big Little Lies-gjengen, har vi gode nyheter til deg. For under en tale på den røde løperen til den 81. Golden Globes avslørte Reese Witherspoon at en tredje sesong av dramaserien er under arbeid.

Ifølge Variety, "Vi jobber med det. [Nicole Kidman] og jeg har jobbet mye med det."

Da Kidman deltok i en spørsmålsrunde på CME Group Tour Championship i november, snakket den australske skuespilleren også om serien: "Jeg elsket Big Little Lies. Vi kommer med en tredje episode, bare så du vet det."

HBO har ennå ikke bekreftet eksistensen av en tredje sesong av Big Little Lies, noe som betyr at vi må vente en stund til før vi får høre noe mer offisielt om seriens retur.