Big Mouth ser ut til å avslutte med et smell med sin hittil største sesong

Det er nesten slutten på en æra for Netflix. Snart avsluttes den lengstlevende amerikanske manusbaserte serien, da Big Mouth har premiere på sin åttende og siste sesong 23. mai. Med det som tilfelle har streamingtjenesten nå delt traileren for denne siste episoden, som ser ut til å være den største, villeste og mest stablet hittil.

Showet vil se ut til å sende av sin unge rollebesetning av karakterer ved å se dem gå gjennom enda senere stadier av puberteten, med Nick endelig vokser og blir høyere etter årstider og årstider med å være liten. Selvfølgelig ser disse endringene hormonmonstrene komme opp til alle slags slemme forretninger, og det er veldig trygt å si at denne nye traileren ikke er for sarte folk.

Som per rollebesetningen er mannskapet for denne siste episoden mega, med traileren som bemerker at følgende stjerner alle er involvert i en eller annen grad :



Nick Kroll



John Mulaney



Jessi Klein



Jason Mantzoukas



Ayo Edibiri



Maya Rudolph



Fred Armisen



Jordan Peele



Andrew Rannells



Cynthia Erivo



Quinta Brunson



Kristen Wiig



Steve Buscemi



Holly Hunter



Natasha Lyonne



Ali Wong



Billy Porter



Lena Waithe



Keke Palmer



Stephanie Beatriz



Andy Bryant



Thandiwe Newton



Paul Scheer



Rosie Perez



Jack McBrayer



Mark Suplass



Nathan Fillion



Chloe Fineman



Zach Woods



Big Mouths siste sesong har premiere 23. mai, og du kan se traileren nedenfor.