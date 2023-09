Big Mouth Sesong 7 har premiere neste måned

Vi er nesten på slutten av reisen til Big Mouth, etter seks sesonger skal serien snart få sin syvende og deretter avsluttes med den åttende, men med sesong 7 planlagt i år har Netflix nå avslørt nøyaktig når vi kan glede oss til den.

Serien har premiere på Netflix 20. oktober 2023, og vi har faktisk ikke fått en full trailer for serien ennå, da teaseren nedenfor kun avslører lanseringsdatoen og kunngjør at Megan Thee Stallion vil dukke opp i serien som et hormonmonster.

Når det gjelder hva denne sesongen kommer til å ta for seg, vil Big Mouth -barna begynne på videregående skole, noe som betyr at et nytt nivå av bekymringer utvilsomt vil bli utforsket.