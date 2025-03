Big Rigs: Over the Road Racing kommer til Steam

HQ

En tidlig aprilspøk? Du skulle kanskje tro det - men nei. Big Rigs: Over the Road Racing, som av mange regnes som et av tidenes verste spill, er på vei til Steam. Spillet ble opprinnelig utgitt i 2003 av GameMill og utviklet av Stellar Stone, og er beryktet for sine mange og mildt sagt alvorlige (men morsomme) feil.

Hva med motstandere som ikke beveger seg i det hele tatt? Eller det faktum at lastebilen din kan akselerere i det uendelige - så lenge du rygger? Andre sjarmerende aspekter ved Big Rigs: Over the Road Racing, som løfter opplevelsen, er blant annet at det ikke tas hensyn til bratte bakker eller skråninger, som ikke har noen som helst effekt på lastebilens hastighet.

Og på toppen av det hele kan du kjøre rett gjennom store hindringer som bygninger og trær, ettersom spillet ikke registrerer kollisjoner overhodet. Helt genialt.

Anmeldelsene på den tiden var nådeløse, og Big Rigs: Over the Road Racing ble det lavest rangerte spillet på både Metacritic og GameRankings ved utgivelsen. Det store spørsmålet nå er om det er gjort noe arbeid med spillet til Steam-utgivelsen - eller om det fortsatt er det uspillbare rotet det en gang var. En historisk raritet verdt en god latter.

Vil du plukke opp Big Rigs: Over the Road Racing på Steam?