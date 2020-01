Bilde gir håp om nytt Ape Escape-spill

I juni i fjor kunne vi rapportere at det ble opprettet en ny Ape Escape-konto på Twitter, som senere viste seg å være offisiell. Fans ble glade for å se den ikoniske serien vende tilbake, men siden da har vi ikke hørt noen ting, og Sony har heller ikke kommentert på dette.

Men et nytt bilde gir nytt håp, for like etter nyttår utga seriens offisielle Twitter-konto et nyttårsbilde.

På bildet ser vi mange aper rundt året 2020, og det står også i det japanske innlegget at de snart vil gi oss "viktig informasjon", trolig om seriens fremtid.