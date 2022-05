Bilder av et nytt Silent Hill tilsynelatende lekket

HQ

Silent Hill har vært i dvale i mange år nå, den siste utgivelsen i serien var Silent Hill: Downpour, og det lå ikke i nærheten på det nivået det burde ha gjort. Vi gikk også glipp av Guillermo del Toros tolkning (sammen med Kojima) da Silent Hills ble kansellert for en del år siden. I det siste har det imidlertid gått rykter om at den legendariske skrekkserien er i ferd med å gjøre comeback, og etter at Twitter-brukeren "Dusk Golen" postet fire bilder som raskt ble tatt ned, har spekulasjonene bare blomstret. Ifølge Dusk Golem ble bildene tatt ned av opphavsrettslige årsaker av ingen ringere enn Konami selv. Det ser ut til at det er The Medium-studioet Bloober Team i Polen (som signerte en kontrakt med Konami i fjor) som er de som skal jobbe på dette nye Silent Hill-spillet.