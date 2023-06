Bill Gates er offisielt en gamer

HQ

Bill Gates ga ikke klarsignalet til å lage Xbox sine hadde digget videospill, men blant annet bare for å kjempe mot Sony. Faktisk har han holdt seg relativt langt unna Xbox-delen av Microsoft de siste årene, så kveldens nyhet er nesten litt overraskende.

I et nytt innlegg på bloggen sin forteller milliardæren om hvordan han hadde et forhold til en bok han leste som heter Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow:

"Denne romanen om videospill føltes personlig for meg. Jeg hadde aldri trodd at jeg ville ha et forhold til en bok om spill, men jeg elsket Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow."

Han forteller videre at han ikke ville ha kalt seg selv en gamer de siste årene, men at han nå mener han kan gjøre det:

"Da jeg var yngre elsket jeg arkadespill og ble veldig god i Tetris. Og de siste årene har jeg begynt å spille mye bridge på nettet, spill som Spelling Bee og en rekke Wordle-varianter. Definisjonen av en gamer er blitt mye bredere og mer inkluderende, og det er kanskje rimelig å begynne å kalle meg en."</em>

Gates mener nå at spillindustrien er en "fantastisk metafor for menneskelig kontakt." Dette betyr ikke akkurat at vi kommer til å se han regelmessig spille Fortnite, Call of Duty: Warzone 2 eller noe, men det er jo likevel litt artig at en såpass anerkjent kar sier noe positivt om spillindustrien og begrepet gamer.