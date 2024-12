Bill Skarsgård avslører sin overraskende første rolle i Nosferatu-nyinnspillingen

HQ

I et nylig intervju med MovieZine, Nosferatu, åpnet stjernen Bill Skarsgård opp om de uventede vendingene i hans reise for å spille den beryktede grev Orlok. Ifølge Skarsgård ble han opprinnelig tildelt rollen som Thomas Hutter da han først leste manuset for nesten ti år siden, en rolle som nå spilles av Nicholas Hoult. Men på grunn av ulike endringer i produksjonen ble Skarsgårds karakter byttet ut, noe som førte til at han fikk den mer uhyggelige rollen som Orlok. Skuespilleren innrømmet at han først var begeistret for muligheten, men at han senere ble fortalt av regissør Robert Eggers at han ville passe bedre i rollen som den fryktinngytende vampyren.

Skarsgårds rollebesetning i Nosferatu har hatt noen interessante frem- og tilbakevendinger. Mens regissøren først vurderte flere kjente skuespillere til rollen som grev Orlok, deriblant Willem Dafoe og Mads Mikkelsen, var det Skarsgårds unike ferdigheter som til slutt førte til at han fikk vampyrens grusomme utseende. Som han selv bemerket, tok prosessen flere år å komme i mål, og han skrev til og med et dyptfølt brev til Eggers der han uttrykte sin entusiasme for filmen.

Likte du Skarsgårds portrett av Nosferatu?