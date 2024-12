Bill Skarsgård kan komme til å legge de onde rollene på hylla etter Nosferatu

HQ

Bill Skarsgård har lenge vært en mester i å spille mørke, urovekkende karakterer, fra hans skremmende portrett av Pennywise i It til hans rolle som en skurkaktig leiemorder i John Wick: Chapter 4. Hans siste rolle som grev Orlok i Robert Eggers' nyfortolkning av Nosferatu har imidlertid gitt ham en følelse av å være ferdig med å spille slike onde skikkelser. I en nylig samtale med Empire avslørte Skarsgård at den intense forvandlingen i rollen som den ikoniske vampyren gjorde ham utslitt, både fysisk og mentalt. Skuespilleren innrømmet at han ikke lenger har lyst til å ta på seg slike mørke, ondskapsfulle karakterer.

For å gi liv til Orlok levde Skarsgård seg helt inn i rollen, gjennomgikk streng stemmetrening for å oppnå en truende tone og utholdt timevis med protesesminke for å forvandle seg til den eldgamle vampyren. Engasjementet i rollen var givende, men hadde en varig innvirkning på ham, og han uttrykte lettelse da innspillingen var ferdig. Han bemerket at rollen som Orlok, en mektig okkult trollmann, var spesielt vanskelig, og at den påvirket ham på måter han ikke hadde forutsett.

Med denne hjemsøkende opplevelsen bak seg har skuespilleren antydet at han kanskje er klar til å ta et skritt bort fra skrekksjangeren, i hvert fall for en stund. Men betyr dette at Skarsgård virkelig er ferdig med å spille skurker? Kunne du tenke deg å se ham tilbake i skrekksjangeren i fremtiden, eller er det på tide med et nytt kapittel i karrieren hans?