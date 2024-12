Bill Skarsgård satser på å spille DCUs Joker

HQ

Bill Skarsgård, kjent for sine transformative opptredener, har uttrykt en sterk interesse for å tre inn i skoene til Jokeren i DCUs kommende The Brave and the Bold. Ifølge hans kommentarer på podcasten Happy Sad Confused mener den svenske skuespilleren at han kan tilføre en unik og spennende energi til den legendariske Batman-antagonisten.

The Brave and the Bold er fortsatt i en tidlig fase, og det er kun bekreftet at den skal ledes av The Flash-regissør Andy Muschietti, så rollebesetningen er ennå ikke offentliggjort. Skarsgårds tidligere samarbeid med Muschietti på It-serien har imidlertid fått mange til å tro at han kan være et naturlig valg for rollen. Hans portrett av Pennywise demonstrerte hans evne til å balansere kaos og karisma, egenskaper som er essensielle for DCs klovneprins av kriminalitet.

Potensialet for Skarsgårds Joker kommer midt i DCUs bredere reboot, ledet av James Gunn og Peter Safran. Selv om det nye DCU ennå ikke har funnet sin tone, kan Skarsgårds allsidighet gi en ny, lagdelt tolkning av karakteren, i tråd med fansens forventninger. Hvorvidt han vil ikle seg Jokerens lilla drakt gjenstår å se, men navnet hans har i hvert fall bidratt til å gjøre samtalen mer spennende.

Kunne du tenke deg å se Bill Skarsgårds Joker bli en del av DCUs liste over skurker?