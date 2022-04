Bill Skarsgård spiller hovedrollen i The Crow-rebooten

HQ

Under innspillingen av The Crow i 1993 omkom skuespilleren Brandon Lee dessverre i en tragisk ulykke. Ettersom filmen var nesten ferdig, ble den likevel utgitt året etter og ble en umiddelbar kultklassiker med et dystopisk, brutalt og uhyggelig miljø og ikoniske actionscener.

Den har gitt oppgav til flere oppfølgere og til og med en TV-serie, men ingenting har vært i nærheten like bra som originalfilmen. Den nyeste, The Crow: Wicked Prayer, ble sluppet i 2005 og var dessverre også skuffende. Men det har gått en del rykter om en comeback i det siste, og i løpet av helgen bekreftet The Hollywood Reporter at hovedpersonen Eric Draven kommer til å få en ny sjanse.

Dette vil være en reboot av franchisen snarere enn en oppfølger, og denne gangen skal Bill Skarsgård (best kjent som Pennywise i It) spille musikeren Eric Draven som blir myrdet sammen med sin forlovede under Devil's Night før Halloween - men som blir hentet tilbake fra den andre siden.

The Crow var opprinnelig en grafisk roman skapt av James O'Barr, hvilket innebærer at det burde finnes mer innhold å hente inspirasjon fra i stedet for å bare nytolke originalfilmen. Zach Baylin (King Richard) er manusforfatter og Rupert Sanders (Snow White and the Huntsman) regisserer.

Synes du Bill Skarsgård er et godt valg?