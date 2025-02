Billetter til TwitchCon Europe er nå i salg

HQ

I sommer tar den årlige europeiske TwitchCon-festivalen til Rotterdam, Amsterdam, for et arrangement som finner sted mellom 31. mai og 2. juni. Med det som kommer veldig snart, har livestreamingsplattformen nå bekreftet at billetter til TwitchCon Europe nå er i salg.

Når vi snakket om TwitchCon Europe i år, uttalte Dan Clancy, administrerende direktør i Twitch: "En viktig rolle i tjenesten vår er å bygge en følelse av tilhørighet, våre streamere og deres fans har utviklet livslange venner, og vi er glade for å bidra til å forene dem på arrangementet vårt. Fra streamere til seere, fra store spillutgivere til de største globale merkevarene - alle områder av livestreaming samles under samme tak på TwitchCon for å utvikle streamerøkonomien. Vi er så stolte av å ha brakt så mange mennesker sammen i løpet av det siste tiåret, og vi gleder oss til å feire med dere på vårt hittil største TwitchCon Europe."

Du kan gå over her for å få tak i en billett til det store arrangementet, som også vil omfatte en samling av kjente utstillere, inkludert Capcom, Honda, Samsung, McDonalds og mer.