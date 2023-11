Billettsalget går tregt for Aquaman and the Lost Kingdom

HQ

Har vi etter alle disse årene endelig nådd et metningspunkt når det gjelder superheltfilmer? Etter en rekke fiaskoer fra både DC og Marvel de siste tolv månedene, tror mange at også Aquaman and the Lost Kingdom vil få det tøft.

Ifølge statistikk fra Boxoffice Pro er antallet forhåndskjøpte billetter til Aquaman and the Lost Kingdom hele 62 % lavere enn til Black Adam. Noe som nå har fått bransjeeksperter til å heve øyenbrynene.

Hvis billettsalgsstatistikken i forkant av premieren er noe å gå etter, kan Aquaman and the Lost Kingdom fort bli nok en flopp for studioet.

Tror du Aquaman and the Lost Kingdom blir nok en superheltflopp?