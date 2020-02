Billie Eilishs mor er med i Sants Row og Mass Effect 2

Det er vanskelig å ikke ha hørt om den unge Grammy-vinneren Billie Eilish, men det var ikke mange som visste at hennes mor har stemmen til flere videospillfigurer. Det fant flere ut av da Guild Wars 2-komponisten Maclaine Diemer skrev en tweet som gikk viralt. Han skrev følgende:

"Look, I really like Billie Eilish and I'm not afraid to admit it. But will I admit that I might like her *more* now that I found out her mom was the voice of Samara the justicar in Mass Effect 2 and 3? Maybe..."

Billie Eilishs mor heter Maggie Baird, og har stemmen til flere figurer i spill som Saints Row, Saints Row 2, Everquest 2, Vampire: The Masquerade - Redemption, Lightning Returns: Final Fantasy XIII og Mass Effect 2 og 3.