Billigere Xbox Elite Series 2-kontroller bekreftet

For en stund siden dukket det opp noen bilder av en hvit Xbox Elite Series 2-kontroller på internett, men det viser seg at det ikke bare er fargen som endres.

Microsoft har annonsert det som heter Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core. Denne vil ha en veiledende pris på $129.99 i stedet for den vanlige $179.99 når kontrolleren lanseres enkelte steder den 21. september. Grunnen til dette er at denne hvite utgaven enkelt sagt er en Elite 2 uten mesteparten av tilbehøret. I stedet får vi en kontroller med oppladbart batteri, justerbare analogspaker, mulighet til å låse skulderknappene tidligere og gummidelene som gir bedre grep. Derfor må du eventuelt kjøpe ekstra analogspaker, pedalknapper, den andre D-paden og etuiet separat i det som kalles Complete Component Pack. Denne har selvsagt en veiledende pris på $59.99 slik at totalsummen blir høyere om du bestemmer deg for å få alt etter hvert.

Til slutt er det greit å nevne at Design Lab også vil la oss tilpasse fargene på Elite Wireless Controller Series 2 en gang senere i høst.

