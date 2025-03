Billy Bob Thornton kommer tilbake, Landman fornyet for andre sesong

HQ

Paramounts gullgås for strømmetjenesten Paramount+ er helt klart Taylor Sheridan, ettersom alt Yellowstone -skaperen ser ut til å få hendene på, har en tendens til å lykkes og føre til flere oppfølgersesonger på plattformen. Dette fortsetter nok en gang med Landman, ettersom det etter at den første sesongen ble avsluttet i midten av januar, nå har blitt rapportert at en andre sesong er på vei.

Deadline brakte nyheten om at Paramount har bestilt en andre sesong av serien, noe som betyr at vi uten tvil kan forvente at mange av de stjernespekkede skuespillerne vil gjenta rollene sine også i fremtiden, inkludert hovedrolleinnehaveren Billy Bob Thornton.

Det er uklart når serien kommer tilbake, men med tanke på den nylige fornyelsen, er det sannsynligvis trygt å anta at den tidligst kommer tilbake i 2026, med mindre Paramount bestemmer seg for å fremskynde serien som hadde sin mest sette globale premiere og finale på streameren, ifølge produksjonstitanen.