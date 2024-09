Biografi-filmen om Kiss ser ut til å ha funnet sin regissør

HQ

Etter 46 år sammen tok rockebandet Kiss av seg sminken i desember i fjor og la platåskoene og dressene på hylla for godt. Riktignok har vi hørt før at Kiss har turnert for siste gang, men både Paul Stanley og Gene Simmons er godt over 70 år, og mye tyder på at de etter End of the Road World Tour ønsker å pensjonere seg.

Et tegn på det er at en biografi-film kalt Shout it Out Loud er i ferd med å bli filmet, som skal fortelle bandets historie. Ifølge Deadline vil den sannsynligvis bli regissert av McG (Charlie's Angels, Terminator Salvation, og Uglies - som har premiere på Netflix i dag). Tidligere var det meningen at Netflix skulle finansiere prosjektet, men det ser ut til at Lionsgate har overtatt den delen.

Kiss ble grunnlagt i New York i 1973 av Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley og Peter Criss - som raskt ble populære takket være spektakulære sceneshow med mye sminke og effekter og viktigst av alt - sterke hits. Mindre enn et tiår senere forlot Frehley og Criss bandet, og flere andre medlemmer kom og gikk (Simmons og Stanley ble alltid med). De siste 20 årene har det imidlertid vært Tommy Thayer og Eric Singer som har spilt gitar og trommer i Kiss, selv om fansen aldri har sluttet å elske de opprinnelige medlemmene.

Selv om Kiss var et relativt mildt band sammenlignet med mange andre band fra 70- og 80-tallet, mangler det ikke på drama, skandaler og selvfølgelig høydepunkter, og vi er ikke i tvil om at Shout it Out Loud kan bli en interessant biografi.

Hvilken Kiss-låt er din personlige favoritt?