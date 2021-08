Biomuntant har solgt over 1 million eksemplarer og tjener mye

HQ

Mange har lurt på hvordan i alle dager Embracer Group har tenkt å tjene penger når selskapet bruker milliarder på å kjøpe utviklere, franchiser og lignende uten å ha sluppet mange spill i det siste. Det kan vi visst bare stoppe med.

Embracer Group har nemlig levert årets første finansrapport, og der avsløres det blant annet at Biomutant har solgt over 1 million eksemplarer. Dette er ikke bare imponerende i seg selv for spillet vi ventet ekstremt lenge på, men også siden Embracer avslører at spillet tjente inn både utviklingskostnadene, prisen det betalte for utviklerstudioet Experiment 101, markedsføringen og varemerket Biomutant bare en uke etter lansering. Man kan derfor trygt si at spillet leverte varene salgsmessig.