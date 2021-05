Biomutant - Alt du må vite

Experiment 101, et lite svensk studio med kun 20 medarbeidere, har nettopp lansert deres action-RPG Biomutant, et kjærlighetsbrev til klassiske open-world-titler som Zelda, som bringer et nytt og friskt perspektiv på sjangeren.

I denne videoserien forteller vi hva Biomutant har å by på og hvordan du får best mulig start i denne frodige post-apokalyptiske verden.

Vår første video dekker det mest grunnleggende av hva du møter når du skaper din egen mutant og setter ut på en reise for enten å redde eller ødelegge verden.

Kom tilbake på lørdag for en guide om hvordan du best optimaliserer mutanten din!

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.