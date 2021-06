Biomutant debuterer som nummer to på de britiske salgslistene

Du ser på Annonser

Biomutant fikk nesten en drømmedebut på de britiske salgslistene denne helgen. Det postapokalyptiske rollespillet endte dog på andreplassen, etter at tilbud på PlayStation samt nye PS5-forsyninger sendte Spider-Man: Miles Morales til topps med en stigning på 175% i salget på PS5 og 104% på PS4, skriver Gamesindustry.biz.

Flere andre spill ble også løftet av tilbudspriser. The Last of Us: Part II lå utenfor de topp 40 før tilbudet, men endte med å bli det tredje mest solgte spillet når det kom på tilbud, og også Assassin's Creed Valhalla tok et stort sprang opp på lista.

Sammen med Biomutant kom to andre nyutgivelser inn på salgslistene. Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster debuterte som nummer 13, mens Nintendo Switch-versjonen av Maneater akkurat klarte å klemme seg inn på 40. plass.

