Biomutant er fortsatt i live

Av og til forsvinner spill helt fra radaren, noe som ofte er et tegn på at prosjektet har problemer. Gjennom årene har dette igjen ført til stille kanselleringer av spill, så det er ikke rart at mange ble litt bekymret da vi ikke hørte stort fra Experiment 101s Biomutant forrige høst. Spillet skulle jo tross alt slippes "mot slutten av 2019", men som vi nå vet ble ikke dette tilfellet. Heldigvis viser det seg at situasjonen ikke er like ille som noen kanskje fryktet.

Svenskene har nemlig lagt ut en melding på Twitter hvor de beroliger oss med å skrive at Biomutant fortsatt er under utvikling. I kjent stil viste det seg bare at siste del av utviklingen ble mer kaotisk og uforutsigbar enn de hadde trodd. Samtidig ønsker de ikke å gi oss en lanseringsdato før de er sikre på å klare den, så vi får se om stillheten til fortsette en stund til eller om vi får se fremgangen i en gameplaytrailer i nærmeste fremtid.