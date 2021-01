Biomutant kommer i mai

Du ser på Annonser

Experiment 101 sitt Biomutant forsvant plutselig helt fra radaren for et par år siden, noe som fikk mange til å tro at spillet hadde blitt kansellert. Heldigvis har utviklerne stadig lovet at spillet er på vei, og så sent som i starten av denne måneden fikk vi vite at det helt sikkert ville komme før våren 2022. Dette klarer det med ekstremt god margin også.

Svenskene kan nemlig avsløre at Biomutant vil lanseres den 25. mai, og slenger seg dermed inn i måneden som allerede kan friste med Resident Evil Village, Deathloop og Hood: Outlaws and Legends. Dessverre markeres ikke dette med en ny trailer eller noe, men vi får i stedet vite at trailere og gameplayvideoer skal komme de nærmeste ukene.