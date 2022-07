Biomutant kommer til PlayStation 5 og Xbox Series

HQ

Selv om Biomutant ikke fikk de beste anmeldelsene, så fant spillet fortsatt et ganske stort publikum som var nysgjerrige på å prøve det finurlige actionrollespillet med stilisert design. Hvis du enda ikke har prøvd det selv, men har planer om det, så kunne timingen nesten ikke vært bedre.

Utvikleren Experiment 101 og utgiver THQ Nordix har nettopp annonsert at Biomutant snart får en oppgradering til PlayStation 5 og Xbox Series, gratis for alle som eier spillet på forrige generasjon fra før. Det blir mulig å velge mellom tre forskjellige grafikkmoduser:

• Quality: 30 fps @ 4k resolution (1440p on Series S)

• Quality Unleashed: 40+ fps, averaging 50-60 fps, up to 4k resolution (1440p on Series S)

• Performance: 60 fps locked @ 1440p (1080p on Series S)

Få en smakebit av forbedringene i traileren nedenfor.