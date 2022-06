Biomutant ser ut til å være på vei til PlayStation 5

HQ

Biomutant kom for cirka ett år siden, og selv om det var veldig etterlengtet endte det med å skuffe mange. Dog solgte det ganske bra, og derfor kan det ikke komme som noen overraskelse at Experiment 101 nå er interesserte i å bringe det til nye plattformer.

Brukere på Reddit har oppdaget at en dedikert PS5-versjon av spillet nylig ble lastet opp til PlayStation Networks bakside. Det er dataen som brukes for å legge det ut på PS Store etter en formell avsløring.

Det var til og med offisiell artwork med, så alt tyder på at det stemmer.

"An entry for the PS5 version has now been published on the PSN backend so the release is probably not too far away.

TitleId: PPSA06256_00

ConceptId: 229899"

Antakeligvis kommer det også til Xbox Series, men vi må bare vente på en offisiell bekreftelse. Det er nok ikke lenge til det skjer i så fall.