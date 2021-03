Biomutant sitt heftige kampsystem vist frem i trailer

Du ser på Annonser

Etter mange år med venting vil endelig Biomutant lanseres den 25. mai, og nå som vi er nøyaktig to måneder unna lansering ønsker gjengen i Experiment 101 vise frem noe av det de er mest kjente for: action.

For de tidligere Just Cause-skaperne har gitt oss en Biomutant-trailer som fokuserer på hvordan vi kan drepe fiender på mange forskjellige måter. Med både never og føtter, store sverd, skytevåpen, magi og exoskjeletter blir det nok av ting å skape kaos med som vår egenutformede lille krabat.