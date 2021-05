Biomutant-utvikler avslører spillets lengde

Du ser på Annonser

Actionrollespillet Biomutant har vært på vei i lang tid, men nå begynner lanseringen å nærme seg. I den forbindelse har Gamingbolt gjort et intervju med spillets regissør Stefan Ljungquist, og han gir her et estimat på spillets lengde:

"Our estimation for a "rushed" run-through of Biomutant is at about 12-15 hours. This means: focus on the main story, skip most dialogues, don't go wandering off for exploration and ignore sidequests."

Du kommer dog til å få mye mer spilletid for pengene dine hvis du velger å utforske spillets åpne verden. Stefan Ljungquist forteller at en av utviklerne har brukt over 65 timer og er enda ikke 100% ferdig med spillet.

Spillet kommer den 25. mai til PC, PlayStation 4 og Xbox One.