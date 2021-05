Bioshock 4 ser ut til å bruke Unreal Engine 5

Epics grafikkverktøy Unreal Engine 5 har allerede fra starten av sett lovende ut i offentlige demonstrasjoner, og visse utviklere har allerede bekreftet at de bruker det i sine spill. Dette inkluderer Senua's Saga: Hellblade II fra Ninja Theory, det kommende rollespillet fra inXile Entertainment, Dragon Quest XII: The Flames of Fate fra Square Enix samt The Coalitions kommende prosjekt.

Et annet studio som ser ut til å bruke Unreal Engine 5 er Cloud Chamber. Dette er utvikleren som står for fremtidige eventyr i Bioshock-serien, og de leter for øyeblikket etter en Senior Gameplay Programmer, som skal gjøre følgende: "Work within Unreal Engine 5 adapting existing systems and building new technology in order to fulfill the project's technical needs and creative goals"

Sannsynligvis er Bioshock 4 fortsatt et godt stykke unna, så ikke forvent å se det på E3 i år. I det minste har spillet potensiale til å bli meget pent, ettersom Unreal Engine 5 er et kraftig verktøy.

Takk, GamingBolt