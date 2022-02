Bioshock 4-lignende Atomic Heart slippes endelig i høst

HQ

Snart har det gått hele fire år siden Mundfish viste frem det meget lovende Atomic Heart for første gang. Den gangen var planen å slippe spillet en gang før 2018 var omme, noe høye ambisjoner, litt utviklingsproblemer og et par andre ting altså gjorde fullstendig umulig. Etter lange perioder med total stillhet har russerne virkelig trappet opp markedsføringen den siste tiden, og nå vet vi hvorfor.

Som lovet har vi ikke bare fått en ny trailer (på engelsk for en gangs skyld) som virkelig fremhever hvilken spennende blanding av Bioshock og Fallout dette an bli avslører at Atomic Heart endelig skal lanseres i en av årets siste måneder. Ganske lurt å bare si at det blir i en av månedene som slutter på -ber siden utviklerne dermed får litt ekstra spillerom uten å offisielt måtte utsette det litt eventuelt.