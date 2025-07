Bioshock- og Judas -skaperen roser "tradisjonelle" spill uten online-komponenter og live-service

HQ

Skaperen av Bioshock og Judas, Ken Levine, har uttalt at han ønsker å se mer av den typen spill han liker å spille, og håper at han har oppnådd det med Judas. Levine tar ikke avstand fra spill som har det han kaller en "baktanke", men mener at den gamle skolens enspillerfokus er det publikum alltid belønner.

I en samtale med Nightdive Studios (takk, GamesRadar) snakket Levine om å lage den typen spill han elsker å spille. "Jeg vil bare ha en opplevelse med et spill, og at spillet skal være - alt det ønsker å gjøre er å underholde meg," sa han. "Det har ingen andre baktanker."

Levine erkjenner at det er en "vanskelig tid" i denne bransjen, og sier også at han ikke misliker utviklere som legger inn elementer for inntektsgenerering, ettersom alle må tjene til livets opphold. Men han sier også at bransjen har fokusert noe "uklokt" på disse elementene. "Hvis du ser på spillene som virkelig har landet de siste par årene, enten det er Baldur's Gate eller Kingdom Come: Deliverance eller Clair Obscur ... eller til og med Cyberpunk eller The Witcher, så er dette spill som virkelig er tradisjonelle enspiller-spill, og de har ikke den typen inntektsgenerering i seg, og jeg tror publikum har belønnet disse spillene."

Selvsagt ser vi fortsatt at spill med monetariseringselementer gjør det bra, men det virker som om det til tross for de siste ti årenes argumenter mot singleplayer-spill, fortsatt er mange spillere som ønsker en mer tradisjonell opplevelse.

Judas er under utvikling for PS5, Xbox Series X/S og PC.