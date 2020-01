Bioshock og The Sims 4 blir PlayStation Plus-spill i februar

Microsoft offentliggjorde Games with Gold for februar i går, og i kjent stil er det PlayStation sin tur med PlayStation Plus-spillene som blir tilgjengelige neste uke.

Kall meg fanboy, men her i gården er det liten tvil om at PS Plus-spillene vinner duellen i februar selv med bare to spill i forhold til Xbox' fire. Eller, to er ikke helt riktig, for ett av spillene er nemlig Bioshock: The Collection med både Bioshock, Bioshock 2, Bioshock Infinite og alt av utvidelser. Som om det ikke var nok får vi også et av Norges mest populære spill, nemlig The Sims 4, så man kan trygt si at utvalget er variert også. På toppen av det hele har Sony bestemt seg for å inkludere et PlayStation VR-spill igjen med Firewall Zero Hour, så her venter det fem knallgode spill av min mening.

Hva synes du?