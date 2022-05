Bioshock: The Collection er gratis på PC

HQ

Epic Games har vanligvis noen godsaker på lur når de ikke ønsker å si hvilke spill som blir gratis på butikken deres før det faktisk skjer, noe vi fikk bevis på de sju siste dagene ved at Borderlands 3 kunne bli ditt uten å betale en eneste krone. Her kommer et nytt eksempel.

Nå som klokken har passert 17 vet vi at det er Bioshock: The Collection, altså den oppussede samlingen av alle spillene i serien, som vil være gratis på Epic Games Store frem til klokken 17 neste torsdag. Akkurat som forrige gang er det da et nytt hemmelig spill som overtar.