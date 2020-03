Bioshock, Xcom 2 og Borderlands kommer til Switch

2K Games hadde masser av nyheter å by på i går under Nintendos mini-Direct. Vi kan nemlig se frem til tre av deres absolutt største klassikere: Bioshock Collection, Xcom 2 og Borderlands Legendary Collection på hybridkonsollen.

Bioshock Collection lar oss returnere til både Rapture og Columbia da det inneholder Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered samt Bioshock Infinite (komplett med alt av singleplayer-DLC). Kassetten som medfølger er på 16GB og inneholder de første kapitlene fra spillene, og resten må lastes ned.

Xcom 2 Collection inneholder utvidelsene Resistance Warrior Pack, Anarchy's Children, Alien Hunters og Shen's Last Gift samt War of the Chosen. Spillet leveres på en 8GB stor kassett og krever en nedlastning på 24GB.

Til sist har vi The Borderlands Collection som altså inneholder de to første eventyrene og The Pre-Sequel. Borderlands kommer på en kassett på 8GB og krever ytterligere 6.6 GB til nedlastning, mens de to andre titlene krever totalt 35GB, og ligger ikke på kassetten i det hele tatt.

Et meget godt tilskudd til Switch-biblioteket, eller hva?