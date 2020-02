Bioware bekrefter totalforandring av Anthem

I november kunne Kotakus Jason Schreier avsløre at Bioware ikke hadde tenkt å la Anthem gå en langsom død i møte, men i stedet gjøre store endringer som kunne minne om det spill som Destiny og No Man's Sky hadde stor suksess med. Nå kan endelig Bioware bekrefte dette.

Bioware-sjefen Casey Hudson skriver at studioet har innsett det ikke er mulig å levere det de fleste spillere vil ha fra Anthem med de relativt små oppdateringene de har gjort siden fjorårets lansering, så nå har de bestemt seg for å gjøre fundamentale endringer de kommende månedene. Hudson går ikke akkurat inn på bestemte detaljer, men sier at dette enkelt og greit betyr massive endringer av gameplaysyklusen, oppdragssystemet og belønninger. De gode elementene av spillet, som for eksempel flyingen og deler av kampsystemet, vil dog ikke røres nevneverdig.

For dere som fortsatt spiller betyr dette at de forlater sesong-formatet slik at utviklerne i stedet kan fokusere på totalforandringen. Dermed vil for eksempel den kommende bursdagen feires med eventer, sesonger og Cataclysm-innhold vi har sett før. Ikke en dum ide spør du meg, for som jeg har sagt før er det et enormt potensiale i Anthem. Forhåpentligvis vil disse endringene gjøre slik at spillet nærmer seg maks av dette.