BioWare kunne ha blitt like store som Steam, men gikk glipp av muligheten til å selge The Witcher.

Husker du BioWare-butikken? Sannsynligvis ikke, for det var en av de andre PC-markedsplassene som ikke var Steam, men som likevel prøvde å være stedet der du kunne få tak i spillene dine. Men for lenge siden kunne BioWares butikk ha vært en stor utfordrer på PC-markedet.

I et gammelt intervju som nylig dukket opp på nettet, forteller den tidligere designeren Rob Bartel om hvordan BioWare-butikken kunne ha vært stedet å selge The Witcher. "Vi takket nei til alle", sa Bartel. "Vi var redde for at det ville utvanne BioWares merkevare. Det angrer vi på nå."

Å si at BioWare-butikken kunne ha blitt like stor som Steam er kanskje å overdrive, men hvis CD Projekt Red og BioWare hadde fortsatt å ha et nært samarbeid, hvem vet hva det kunne ha ført til.