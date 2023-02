Vi har vendt hjelmen tilbake mot Thedas for å se hva Bioware har kokt sammen i den første utvidelsen til Dragon Age: Inquisition...

Bioware runder av et mektig spill med en intens og innholdsrik tilleggspakke, men hva skal vi ta oss til nå som Dragon Age: Inquisition trolig er ved veis ende?

Bioware lurte oss med Dragon Age: Inquisition den 3 februar 2023 klokken 02:48 NYHET. Skrevet av Jonas Mäki Nei, du kunne ikke få hesten til å løpe raskere, alt på grunn av tekniske begrensninger. Det bare så ut som det.

Dragon Age-skaper forlater Bioware den 13 oktober 2017 klokken 09:30 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Det har vært en del uro i Bioware sine rekker den siste tiden. Mass Effect: Andromeda gjorde det ikke så bra som håpet verken kritiker- eller salgsmessig, noe som etter...