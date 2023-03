Bioware retter alt fokuset mot Dragon Age: Dreadwolf

HQ

I en fersk rapport fra VentureBeat ser det ut til at Bioware skyter på alle sylindere i arbeidet med Dragon Age: Dreadwolf. I tillegg til å bruke Mass Effect-teamet til å fullføre spillet kommer også serieveteranen Mark Darrah tilbake til det kommende fantasyrollespillet.

Darrahs retur er ganske spennende, ettersom han forlot BioWare tilbake i slutten av 2020 sammen med studioets daglige leder, Casey Hudson. Selv om han ikke har kommet tilbake til sin tidligere rolle som utøvende produsent tar førstnevnte på seg en konsulentstilling for Dragon Age: Dreadwolf.

Det faktum at Mass Effect-teamet kommer inn for å jobbe med Dragon Age: Dreadwolf bør ikke gjøre fans av sci-fi-serien redde, ettersom det nåværende teamet er lite og den kommende tittelen forblir i førproduksjon, noe som betyr at det er usannsynlig at neste Mass Effect blir satt tilbake med år fra teamet kommer inn for å jobbe med Dreadwolf.

Uten engang et utgivelsesvindu for Dragon Age: Dreadwolf er det vanskelig å tro at spillet vil være ferdig når som helst snart. Så igjen, med flere og flere betydelige oppdateringer som kommer i nyhetene øker sjansen for at vi kan se mer av spillet snart.