Bioware-veteraner samarbeider med Blur Studio om nytt science fiction-spill

I fjor løftet en rekke Bioware-veteraner sløret for et helt nytt studio ved navn Archetype Entertainment, som ledes av James Ohlen og Chad Robertson. De jobber for øyeblikket på en original science fiction-IP, og noe tyder på at ambisjonsnivået er ganske så høyt.

De har nå avslørt via deres hjemmeside at de samarbeider med det legendariske animasjonsstudioet Blur Studio på deres nye spill. Blur har ikke jobbet på store animasjonsfilmer, men de har produsert meget flotte CG-trailere for spill i årevis.

Senest har de laget animasjonen til Netflix-antologien Love, Death & Robots, og de har også jobbet på grafikken i Star Wars: Force Unleashed 2, samt trailere for Star Wars: The Old Republic.

Foreløpig vites det ikke når Archetype er klare for å avsløre spillet.