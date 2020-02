Birds of Prey bytter navn til Harley Quinn: Birds of Prey

Birds of Prey-filmen hadde som sagt en dårlig åpningshelg, og spekulasjonene om den svake prestasjonen har vært mange. I følge Warner Bros. kan grunnen være den svake tittelen på filmen.

Etter at de har kortet ned originaltittelen "Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn" til bare "Birds of Prey" har de nå valgt å gi filmen tittelen "Harley Quinn: Birds of Prey", i håp om at flere kinobesøkere skal kjenne igjen karakteren.

Tror du det vil hjelpe?

Takk, Geektyrant