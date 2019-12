Birds of Prey har fÃ¥tt en R-Rating

DC comics og Warner Bros. gikk tidligere etter å unngå R-Ratings på deres filmer, da dette visstnok ville forhindre deres storfilmer i å nå et så bredt publikum som mulig. Men etter hvert, takket være filmer som Logan, Deadpool og senest Joker, har studioene fått et nytt syn på dette, og det ser ikke ut til at DC og Warner Bros. er like strenge på det lenger.

I hvert fall har den kommende filmen, Birds of Prey, nå fått en R-Rating. Dette har sluppet ut via FilmRatings, og det skjer på bakgrunn av filmens bruk av "strong violence and language throughout, and some sexual and drug material."

Ryktet sier at den kommende Batman-filmen med Robert Pattinson vil gjøre det samme.