Birds of Prey skuffer i åpningshelgen i USA

Birds fo Prey-filmen med Margot Robbie som Harley Quinn i hovedrollen fikk faktisk flotte anmeldelser over hele linjen, som roste action-sekvensene, skuespillet og det høye tempoet. Men god omtale er ikke nødvendigvis noen garanti for at en film slår an blant folket, og akkurat det ser ut til å være tilfellet med Birds of Prey.

Som Deadline skriver fikk filmen omtrent $81.2 millioner i løpet av åpningshelgen, hvorav $33.3 millioner kom fra det amerikanske markedet, som var nesten halvparten av det forventede beløpet.

I følge Variety må filmen tjene omtrent $250-300 millioner for å ikke direkte tape penger, og for øyeblikket er det lang vei til det målet, men forhåpentligvis tar det seg opp etter hvert.