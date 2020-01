Birds of Prey-skuespiller tok inspirasjon fra Injustice 2

Når skuespillere får roller som karakterer fra tegneserier er det selvsagt ganske vanlig at de forbereder seg ved å lese seg opp ganske kraftig, men Jurnee Smollett-Bell gjorde mer enn det.

I et intervju med IGN kan Smollett-Bell fortelle at hun også tok inspirasjon fra Injustice 2-utgaven av Black Canary da hun fikk rollen som Dinah Lance i den kommende Birds of Prey-filmen. Nærmere bestemt er det Canary Cry-et som tydeligvis vil minne om det vi ser i Netherrealm sitt spill.

"Jeg tok mye inspirasjon fra Canary Cry-et Black Canary bruker i Injustice 2. Til og med fysisk. For meg, jeg ønsket virkelig å gjøre det dyrisk. Det er ikke noe hun bruker, det er noe hun prøver å skjule. Så for å komme til det punktet må hun virkelig gire seg opp. Det er et såpass gutturalt punkt og et gutturalt sted."

Akkurat hva dette vil si får vi se når filmen kommer på norske kinoer i februar.