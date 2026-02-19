Birmingham er i kaos, og bare Tommy Shelby kan redde byen i Peaky Blinders: The Immortal Man trailer

HQ

Det er snart tid for Peaky Blinders å gjøre sin store tilbakekomst. Om et par uker har Peaky Blinders: The Immortal Man premiere på utvalgte kinoer, før den slippes på Netflix et par uker senere, og det er en lovende affære der Cillian Murphy repriser en av sine mest kjente roller som Birmingham-gangsteren Tommy Shelby.

Filmen tar til etter hendelsene i serien, og Tommy forsøker å vende tilbake til en verden som har glemt navnet hans. Det er et voldelig og ødelagt Birmingham der Peaky Blinders har blitt forvandlet fra gentleman-gangstere til generiske gatekjeltringer av sin nye leder, og det er derfor Tommy vender tilbake, for å fikse arven sin og også for å finne sin forsvunne og nå voksne sønn.

Premieredatoen for Peaky Blinders: The Immortal Man er satt til 6. mars, men siden det er en Netflix-film, må du ikke forvente en bred kinolansering. Stedet hvor de fleste vil se denne filmen er sannsynligvis på strømmetjenesten når den har premiere 20. mars.

Du kan se en ny trailer for The Immortal Man nedenfor, samt den offisielle synopsis.

"Birmingham, 1940. Midt i kaoset under andre verdenskrig blir Tommy Shelby drevet tilbake fra et selvpålagt eksil for å møte sitt mest destruktive oppgjør noensinne. Med familiens og landets fremtid på spill, må Tommy møte sine egne demoner og velge om han vil konfrontere arven sin eller brenne den ned til grunnen. På ordre fra Peaky Blinders ..."