Bitmap Books' nye innbundne bok er et kjærlighetsbrev til FPS-sjangeren

Bitmap Books er tilbake med nok en innbundet bok som feirer spillhistorien, og denne gangen er den en direkte oppfølger til den utsøkte I'm Too Young to Die som kom ut forleden år.

Hurt Me Plenty: The Ultimate Guide to First-Person Shooters, som det nye verket heter, ble utgitt i dag, og kartlegger hele utviklingen av FPS-sjangeren - fra Wolfenstein 3D og Doom til moderne klassikere som Half-Life 2, Call of Duty og Titanfall 2.

Boken er skrevet av Alex Wiltshire, og er en 400 siders avhandling som blander intervjuer med utviklere, retrospektive analyser og andre interessante detaljer. Boken er tilgjengelig både i en standardutgave og i en eksklusivt begrenset utgave med slipcase, metalltrykk og preging, som kan bestilles for £35 fra Bitmaps egen butikk.

Pleier du å kjøpe Bitmaps bøker, og kommer du til å få Hurt Me Plenty?