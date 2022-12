Black Adam er ikke med i den nye versjonen av DC-filmuniverset

Dwayne "The Rock" Johnson har bekreftet i et nytt innlegg på Twitter at Black Adam ikke vil bli brukt i "første kapittel" av historiefortellingen i James Gunns nye DC-filmunivers.

Dette betyr at vi sannsynligvis ikke kommer til å se antihelten på en stund, men det kan være håp for en Black Adam-opptreden en gang i fremtiden, ettersom Johnson også nevner at DC har gått med på å fortsette å utforske "de mest verdifulle måtene Black Adam kan brukes på i fremtidige DC multiverse-kapitler."

Johnson følger opp med en ytterligere takknemlighetserklæring til fansen av Black Adam, spesielt de som gikk ut og så filmen tidligere i år.