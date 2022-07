Black Adam er nå ferdig og skuespillerne har sett den

HQ

HQ

Det er fortsatt tre måneder igjen til lanseringen av Black Adam, som har kinopremiere den 21. oktober. Dwayne Johnson spiller den titulære antihelten Black Adam som løser ting litt mer... ukonvensjonelt (og kanskje også mer effektivt) enn vanlige superhelter.

Den skulle opprinnelig ha en sommerpremiere, men ble forsinket til ovennevnte dato. Hvorvidt dette faktisk var nødvendig, virker imidlertid tvilsomt. Black Adam-regissør Jaume Collet-Serra (House of Wax, Orphan, The Shallows) benyttet anledningen under San Diego Comic-Con til å kunngjøre at Black Adam nå er klar med både visse reshoots samt VFX-arbeid.

Collet-Serra sa også at han allerede hadde vist filmen til Black Adam-besetningen. Kort sagt, forvent ikke flere forsinkelser. Black Adam lanseres også på HBO Max 45 dager etter premieren på kino.

Takk, Screenrant